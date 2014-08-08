Свыше 200 кг красной икры обнаружено у проводника поезда "Новосибирск – Алматы"

Пограничники ВКО пресекли незаконный провоз красной икры в купе поезда общим весом 230 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.

"Пограничным нарядом отделения пограничного контроля "Ауыл" в Восточно-Казахстанской области при осуществлении пограничного контроля поезда сообщением "Новосибирск – Алматы" в купе проводника был обнаружен груз – икра красная. Две сумки с икрой в заводской упаковке весом 30 кг и 8 сумок в пластмассовых контейнерах весовой икры – 200 кг", – информирует пресс-служба.

По данному факту задержан проводник вагона. Проводится разбирательство.