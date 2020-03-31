Свыше 200 тыс. кубометров талых вод откачали в Нур-Султане
В Нур-Султане на сегодня откачали свыше 200 тыс. кубометров талых вод. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Kazpravda.kz.
Мероприятия по откачке вод с зон подтопления ведутся в связи с плюсовой температурой и таянием снега. Работы по уборке и вывозу снега продолжаются в Нур-Султане в круглосуточном режиме, создан специальный штаб и утвержден комплексный план по снегоуборке. Определены 37 мест по подтоплению: в районах Алматы – 7, Байконыр – 12, Есиль – 13, Сарыарка – 5. По каждому объекту выделены необходимые материалы, средства, закреплены ответственные лица. Работа направлена в первую очередь на снегоуборочные работы и расчистку ливневой канализации.
Кроме того, ведется противопаводковая работа, в том числе и в районах аэропорта "Нурсултан Назарбаев" и вокзала "Нурлы Жол".
"Откачка талых вод производится на всех улицах столицы. Продолжаются подворовые обходы. По городу задействовано более 200 машин, свыше 20 мотопомп. Всего по городу на сегодня откачано свыше 200 тыс. кубометров воды. Таким образом, по поручению акима столицы соответствующими службами принимаются меры по предотвращению массовых подтоплений", – сообщил заместитель генерального директора ТОО "Астана Тазалық" Марсель Узаков.
По его словам, ведутся работы по водопропускным мероприятиям также по озеру Майбалык и каналу "Нура – Есил". По улице Бейсековой проводится работа по расширению русла реки.
По вопросам подтопления жители могут обращаться в Единый контакт-центр iKomek 109. Также жители могут обратиться по телефонам ТОО "Астана Тазалық" – 8-7172-48-43-26 и акиматов районов.