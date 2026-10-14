Свыше 200 военных медиков готовят для Вооруженных сил Казахстана

Фото: Минобороны

В Казахстане и зарубежных медицинских вузах проходят подготовку свыше 200 будущих военных врачей. В 2027 году военно-медицинские подразделения Вооруженных сил пополнят около 40 выпускников бакалавриата, интернатуры и резидентуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.

Основная часть будущих специалистов обучается в Военном институте Сил воздушной обороны. Здесь военную подготовку проходят свыше 150 курсантов-медиков, более 80 из которых — девушки. Медицинские дисциплины они осваивают в Западно-Казахстанском медицинском университете имени М. Оспанова. Все курсанты находятся на полном государственном обеспечении.

Еще свыше 50 будущих военных врачей получают образование в медицинских вузах Турции, Армении, Китая и России.

Отдельное направление подготовки — обучение врачей узких специальностей по целевым образовательным грантам. По запросу Министерства обороны такие гранты выделены для прохождения резидентуры в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова и Медицинском университете Астана.

Будущие военные медики специализируются в области хирургии, анестезиологии и реаниматологии, терапии, рентгенологии и клинической лабораторной диагностики.

– Программа привлечения молодых специалистов к обеспечению потребностей военно-медицинских учреждений реализуется второй год подряд. В настоящее время проходят обучение 16 человек, которые в дальнейшем продолжат службу в наших подразделениях, – отметил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил РК по лечебно-профилактической работе полковник медицинской службы Берик Ильясов.

Подготовка врачей в резидентуре финансируется в рамках сотрудничества министерств обороны и здравоохранения. Целевые гранты позволяют готовить специалистов по направлениям, востребованным в военно-медицинских частях и учреждениях.