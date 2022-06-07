Свыше 25 кг готовой для продажи марихуаны изъяли у жителя Семея

Особо крупную партию наркотиков изъяли в Семее, сообщает Polisia.kz.

В Семее установлен 38-летний житель, который пытался наладить канал поставки и сбыта наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Оперативники тут же, незамедлительно задержали его с поличным.

В ходе обыска в его доме было обнаружено свыше 25 кг марихуаны.

Подозреваемый расфасовал крупную партию марихуаны по 335 полиэтиленовым пакетам, приготовив их для реализации среди молодежи города, отметили в полиции.

Его действия квалифицируются по ст. 296 ч.4 УК РК, и с санкции суда он взят под стражу, добавили в ДП.