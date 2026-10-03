Свыше 25 тысяч детей выявили ночью без сопровождения взрослых

МВД призвало родителей усилить контроль за детьми в вечернее и ночное время

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД подвело итоги республиканского мероприятия «Внимание – дети!», в ходе которого полицейские также проверили безопасность дорог возле школ и транспорт для перевозки несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz.

Более 25 тысяч случаев нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых выявили полицейские в Казахстане. Такие данные привел Комитет административной полиции МВД РК по итогам мероприятия «Внимание – дети!».

В МВД призвали родителей внимательнее следить за тем, где и с кем проводят время дети, особенно вечером и ночью. В ведомстве также напомнили об ответственности родителей за воспитание и безопасность несовершеннолетних.

Отдельное внимание полицейские уделили безопасности возле организаций образования. Совместно с представителями госорганов они обследовали прилегающую дорожную инфраструктуру. По результатам проверок было выдано около 3 тысяч предписаний об устранении выявленных недостатков.

За неисполнение требований к ответственности привлекли более 40 должностных лиц.

Также полицейские проверили техническое состояние транспорта, используемого для перевозки детей. Вместе с администрациями организаций образования продолжается работа по усилению безопасности объектов и созданию безопасных условий для учащихся.

В МВД подчеркнули, что родителям важно знать, где и с кем находится ребенок, обращать внимание на его поведение и эмоциональное состояние, а при возникновении угрозы обращаться в полицию.

Профилактические мероприятия в организациях образования, общественных местах и на дорогах продолжатся.