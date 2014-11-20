Свыше 2,5 тысячи иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО

Происшествия
765
Ксения Воронина
Фото с сайта police.sko.kz
За 10 месяцев текущего года более 2 600 иностранцев привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Северо-Казахстанской области.

Из них выдворены за пределы страны по решению суда 110 человек. 

Начальник отдела внешней миграции УМП ДВД СКО подполковник полиции Айнагуль Кудабаева напоминает о том, что, приезжая в Казахстан, иностранные граждане обязаны соблюдать миграционное законодательство РК. 

"В случае правонарушений наряду с иностранцами персональную ответственность несет и принимающая сторона", – предупреждает она. Так, за незаконное использование иностранной рабочей силы к административной ответственности за указанный период привлечены 32 гражданина Казахстана.

Популярное

Все
Какую форму мы увидим на наших олимпийцах?
Актауский «Каспий» является скрытым лидером Первой лиги
Разгадывать, что означают названия рек и озер Казахстана, и увлекательно, и познавательно
Этностиль остается на пике популярности
Первый экофестиваль «Талдыкорган – столица страны петроглифов» провели в области Жетысу
Свою 97-ю весну встречает кызылординка с поразительной судьбой
Черепахи умеют улыбаться
Люди, прошедшие войну, не жалуются и не унывают
Ради водворения правды
Казахский должен стать языком межнационального общения
Тест на прочность: держаться вместе!
Знакомые Елены Константиновой называют ее наглядным пропагандистом казахской культуры
Как ловчие птицы стали для Ивана Лаврова проводниками в казахскую культуру и язык
«И Родина щедро поила меня…»
Эмоции взяли верх
Превратили остановку в арт-объект
Дождалась котельная ремонта
Легионеры будут уповать на меценатов
Распоряжение Главы государства
В центре знают о нуждах регионов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
В Астане пройдет совещание министров обороны государств-членов ШОС
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева

Читайте также

Гибель детей при пожаре в Индере: арестован поджигатель ква…
По факту задержания пилота Air Astana в наркотическом опьян…
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был з…
Подростка арестовали за изнасилование в Туркестанской облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]