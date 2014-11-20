Свыше 2,5 тысячи иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО Происшествия 765 Ксения Воронина

Фото с сайта police.sko.kz

За 10 месяцев текущего года более 2 600 иностранцев привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Северо-Казахстанской области.



Из них выдворены за пределы страны по решению суда 110 человек.



Начальник отдела внешней миграции УМП ДВД СКО подполковник полиции Айнагуль Кудабаева напоминает о том, что, приезжая в Казахстан, иностранные граждане обязаны соблюдать миграционное законодательство РК.



"В случае правонарушений наряду с иностранцами персональную ответственность несет и принимающая сторона", – предупреждает она. Так, за незаконное использование иностранной рабочей силы к административной ответственности за указанный период привлечены 32 гражданина Казахстана.



