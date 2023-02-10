Свыше 30 человек обманул мошенник в Туркестанской области, обещая путевки в Мекку

Фото: polisia.kz

Желающие посетить Мекку жители Туркестанской области стали жертвами одного мошенника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Сайрамское районное управление полиции обратился местный житель, который планировал поехать в хадж и стал жертвой мошенника. По словам мужчины, в октябре прошлого года он доверился неизвестному человеку, который пообещал отвезти его в Мекку на 10 дней. Потерпевший отдал мошеннику деньги на приобретение авиабилетов, гостиницу и питание в сумме 423 тысяч тенге. Однако обещанного он так и не дождался, потому обратился за помощью в полицию.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В полицию с аналогичными заявлениями обратились еще несколько жителей района. Стражи порядка провели необходимые мероприятия по установлению подозреваемого, обманувшего местных жителей. Они тщательно проверили счёт, на который перечислили деньги потерпевшие, а также опросили очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Оперативники задержали его в Алматы и доставили в районное управление полиции. Им оказался житель области Жетысу.

Как выяснилось, подозреваемый выманил деньги у более чем 30 жителей Сайрамского района, которые хотели поехать в Мекку, и причинил ущерб потерпевшим на сумму около 11 миллионов тенге.

В настоящее время полицейские установили причастность подозреваемого к 14 фактам мошенничества. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.