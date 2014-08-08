Свыше 30 домов снесут в Астане

В рамках реализации программы "Доступное жилье-2020" в Астане в текущем году для сноса определен 31 жилой дом, сообщается на сайте акимата столицы о ссылкой на управление жилищной инспекции.

"В этом году будет произведен снос 31 дома, или 463 квартир, общей площадью более 17,5 тыс. кв. м. При этом 19 из них располагаются в районе "Сарыарка", в частности, по проспекту Тлендиева, улице Гете и другим. 12 жилых домов в районе "Алматы": по улицам Кенесары, Бейсекбаева и Тархана", – указывается в опубликованном сообщении.

Новая жилплощадь, которую получат жильцы аварийных домов, будет соответствовать количеству сносимых квадратных метров, то есть "квадрат на квадрат".

В перечень жилых домов столицы, которые подлежат сносу до 2017 года, вошли 228 строений. Годы их постройки варьируются с 1940 по 1970 год. Они признаны аварийными в связи с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем.

Согласно планам, на месте 228 аварийных домов начнется возведение новых жилых комплексов и других объектов. А 3 519 семей будут переселены в новые квартиры и обеспечены комфортными условиями проживания в столице.