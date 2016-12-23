Свыше 30 приверженцев экстремистской организации задержаны в регионах Казахстана

Закон и Порядок
Комитет национальной безопасности завершил начатую 21 декабря специальную операцию по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра", передает Kazpravda.kz.

"Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации совместно с подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека. В ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников "Ат-Такфир уаль-Хиджра" обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Назначены необходимые экспертизы", – сообщила пресс-служба КНБ РК.

При этом отмечается, что по совокупности полученных на сегодняшний день доказательств в отношении семи лидеров и активных участников ячеек "Ат-Такфир уаль-Хиджра" применена мера пресечения в виде содержания под стражей, одному – подписка о невыезде.

В отношении восьми лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 рядовых членов организации пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей.

"Большинство задержанных лиц начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием. От них получены сведения о проведении тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. При этом деятельность казахстанских ячеек управлялась из-за рубежа. Оперативно-следственные действия продолжаются", – уточнили в КНБ.

Напомним, спецоперации по нейтрализации на территории страны ячеек религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра" проводились в Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях и городе Алматы.

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