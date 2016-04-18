Свыше 30 тыс. меморандумов по сохранению рабочих мест заключено в РК в 2016 году
Талгат Исенов
По состоянию на 18 апреля 2016 года в Казахстане подписано 30 207 меморандумов о взаимном сотрудничестве между региональными акиматами, работодателями и профсоюзами предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социальной защиты.
Сообщается, что соглашениями охвачено около 1,9 тыс. крупных предприятий (83% от общего числа), более 103,9 тыс. средних и малых предприятий, что составляет порядка 59% от их общего количества.
В разрезе регионов наибольшее число меморандумов подписано с предприятиями Костанайской и Акмолинской областей – 6 323 организации в первой из названных областей, 4 789 – во второй.
Всего с начала прошлого года подписано свыше 105 тыс. меморандумов, которыми охвачено более 2,4 млн работников.