Свыше 300 тыс. казахстанцев стоят в очереди на арендное жилье

Фото с сайта biss.kz
По данным акиматов, в очереди на арендное жилье находятся свыше 300 тысяч человек. Этими данными на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК поделился вице-министр национальной экономики РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"На арендное жилье для очередников по линии местных исполнительных органов всего в очереди стоят 337 112 человек. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 319 человек, сироты – 47 613, из категории социально уязвимых – 143 414 человек, госслужащие и работники бюджетных организаций, военнослужащие – 143 610 человек, граждане, единственное жилище которых признано аварийным – 2 165 человек", – перечислил вице-министр.
По словам Ускенбаева, в текущем году по направлениям строительства жилья для очередников местных исполнительных органов и для молодых семей планируется строительство 115 тыс. квадратных метров жилья, из которых в эксплуатацию уже введено 101 тыс. квадратных метров, что составляет 88% плана.
"Оставшееся количество будет введено до конца этого года", – заверил спикер.
Также были озвучены основные параметры по данному направлению: жилье строится только 4-го класса комфортности, по Астане и Алматы стоимость квадратного метра составляет 120 тыс. тенге, по остальным регионам – 90 тыс. тенге.
"По молодым семьям есть отдельная программа. Молодая семья сразу, как только жилье вводится в эксплуатацию, имеет право жить в этом доме, и в течение 8 лет накапливать необходимую сумму для выкупа. Если данной суммы недостаточно, берут кредит в Жилстройсбербанке на 15 лет под 4% годовых", – заключил Ускенбаев.
Кроме того, он добавил, что сложно предсказать, будет ли дальнейшее повышение стоимости жилья в Казахстане.