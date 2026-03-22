В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей

Итоги республиканского конкурса национальных игр «Ханталапай» традиционно подвели в день празднования Наурыза

Фото: Сгенерировано ИИ

В этом году в нем приняли участие более 350 тысяч детей со всех регионов страны, передает Kazpravda.kz.

В конкурсе приняли участие воспитанники средних, старших и предшкольных групп, а также педагоги и родители.

Игры проходили на специально оборудованных площадках, оформленных в национальном стиле с соблюдением требований безопасности. Участники соревновались в таких традиционных играх, как «Асық ату», «Ханталапай», «Тоғызқұмалақ», «Тақия тартыс», «Ләңгі», «Бес тас», «Садақ ату», «Көкпар», «Қамшы тастамақ», демонстрируя ловкость и быстроту. Часть игр была представлена в современном формате, включая настольные версии.

«Основной целью мероприятия стало повышение интереса детей к национальным играм и формирование уважения к культурному наследию и традициям казахского народа.Конкурс направлен на популяризацию национальных игр среди детей и формирование уважения к культурному наследию казахского народа», — сообщили в Министерстве просвещения РК.

К конкурсу были широко привлечены родительские сообщества. Совместно с педагогами они разъясняли детям воспитательное значение национальных игр, их пользу для здоровья и способствовали популяризации традиционных ценностей.

По итогам конкурса победители определены по ряду номинаций, среди которых «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар», «Алтын сақа», «Лучшая организация национальной игры», «Активные участники», «Смекалка и ловкость» и «Лучшая игровая площадка».

Конкурс «Ханталапай» как крупный проект по возрождению национальных игр способствовал росту интереса детей и продвижению культурного наследия.

#дети #Наурыз #Нциональные игры

