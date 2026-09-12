Свыше 4 тысяч военнослужащих приняли участие в конкурсе ASAU-2026

Участники соревновались в шести дисциплинах, включая задания с использованием беспилотников

Фото: Военная прокуратура РК

В Конаевском гарнизоне прошел военно-патриотический конкурс «Айбынды Сарбазды Анықтайтын Уақыт-2026» (ASAU-2026). В отборочном этапе приняли участие более 4 тысяч военнослужащих срочной службы, передает Kazpravda.kz.

По итогам отбора в финал вышли девять солдат. Им предстояло пройти шесть этапов, включавших национальные виды спорта, дистанцию на открытой воде, разведывательные задания с использованием беспилотников, полосу препятствий, интеллектуальное испытание и практические задания.

«Особое внимание в рамках конкурса уделили правовому и патриотическому воспитанию военнослужащих. Участники продемонстрировали знание Конституции Республики Казахстан и содержания принципа „Закон и Порядок“», — сообщили в военной прокуратуре.

В интеллектуальную часть конкурса также вошли вопросы по роману народного писателя Смагула Елубая «Ақ боз үй». Это произведение ранее было рекомендовано Главой государства в числе книг для прочтения.

Победителем ASAU-2026 стал военнослужащий воинской части 26363 Бақтұр Мұрат. Второе место занял рядовой воинской части 6654 Арлан Асхат, третье - солдат срочной службы воинской части 32363 Казбек Кайнешов.

Еще ряд военнослужащих отметили в отдельных номинациях. Победители и номинанты получили памятные призы от имени Главного военного прокурора.

После завершения состязаний для участников организовали праздничный концерт с участием артистов эстрады и воинских коллективов.