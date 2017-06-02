Свыше 40 млрд тенге заплатили компании за загрязнение окружающей среды
За год в Казахстане выросло число коррупционных преступлений в сфере природопользования и экологии, передает Kazpravda.kz.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры в сфере природопользования и экологии в 2016 году зарегистрировано 26 коррупционных преступлений. При этом их количество по итогам 4 месяцев 2017 года выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эти данные были озвучены на совещании в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, на котором было также отмечено, что коррупционные правонарушения в указанной сфере совершаются при осуществлении государственных экологических проверок (за принятие решений о положительных результатах проверок и непривлечение к административной ответственности), подписании актов госприемки объекта, получении лицензии, прямом контакте чиновников с предпринимателями и т.д.
К основным факторам возникновения коррупции в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды относится несовершенство природоресурсного и природоохранного законодательства, уверен зампредседателя Агентства Алик Шпекбаев.
В 2016 году по фактам нарушений в области охраны окружающей среды Министерством энергетики и его территориальными подразделениями зарегистрировано 5 610 административных правонарушений, по 92% из которых наложены штрафы на общую сумму более 2 млрд тенге.
Отмечено, что наибольшие суммы штрафов наблюдаются в Западно-Казахстанской области – 578 млн тенге, Актюбинской области – 458 млн тенге и в Карагандинской области – 448 млн тенге.
По информации Министерства энергетики, в результате контрольно-инспекционной деятельности за 2016 год с юридических лиц взысканы претензии за загрязнение окружающей среды на общую сумму более 25 млрд тенге, а с начала текущего года – свыше 20 млрд тенге.
Вместе с тем в ходе совещания озвучены результаты проведенного анализа коррупционных рисков, по итогам которого установлены факты занятия предпринимательской деятельностью в КГУ "Атырауское учреждение по охране лесов и животного мира" по продаже саженцев и срубленных деревьев, которая не регламентирована законодательством.
Более того, установлено, что в нарушение установленных норм Лесного кодекса работникам учреждения предоставлен особый статус в получении сенокосных земель. Так, из 192 гектаров земли, выданной в 2016 году, 120 гектаров выданы без соответствующей оплаты работникам данной организации.
Участниками совещания также отмечено установление заведомо неисполнимых требований по переработке мусора через определенных субъектов, которые должны соответствовать квалификационным требованиям, в результате чего возникают коррупционные риски в виде административных барьеров. Так, из ежегодно образуемых 5–6 млн тонн твердых бытовых отходов, перерабатывается только 1,8%, а остальной объем складируется на полигонах, добавляясь к 100 млн тонн уже накопленных отходов.
По итогам совещания агентством выработаны 37 рекомендаций по устранению коррупционных рисков и административных барьеров в нормативных правовых актах (81%) и организационно-управленческой деятельности (19%) государственных органов в сфере природопользования и экологии.