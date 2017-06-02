Происшествия
Свыше 40 млрд тенге заплатили компании за загрязнение окружающей среды
За год в Казахстане выросло число коррупционных преступлений в сфере природопользования и экологии, передает Kazpravda.kz.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры в сфере природопользования и экологии в 2016 году зарегистрировано 26 коррупционных преступлений. При этом их количество по итогам 4 месяцев 2017 года выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти данные были озвучены на совещании в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, на котором было также отмечено, что коррупционные правонарушения в указанной сфере совершаются при осуществлении государственных экологических проверок (за принятие решений о положительных результатах проверок и непривлечение к административной ответственности), подписании актов госприемки объекта, получении лицензии, прямом контакте чиновников с предпринимателями и т.д.

К основным факторам возникновения коррупции в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды относится несовершенство природоресурсного и природоохранного законодательства, уверен зампредседателя Агентства Алик Шпекбаев.

В 2016 году по фактам нарушений в области охраны окружающей среды Министерством энергетики и его территориальными подразделениями зарегистрировано 5 610 административных правонарушений, по 92% из которых наложены штрафы на общую сумму более 2 млрд тенге.

Отмечено, что наибольшие суммы штрафов наблюдаются в Западно-Казахстанской области – 578 млн тенге, Актюбинской области – 458 млн тенге и в Карагандинской области – 448 млн тенге.

По информации Министерства энергетики, в результате контрольно-инспекционной деятельности за 2016 год с юридических лиц взысканы претензии за загрязнение окружающей среды на общую сумму более 25 млрд тенге, а с начала текущего года – свыше 20 млрд тенге.

Вместе с тем в ходе совещания озвучены результаты проведенного анализа коррупционных рисков, по итогам которого установлены факты занятия предпринимательской деятельностью в КГУ "Атырауское учреждение по охране лесов и животного мира" по продаже саженцев и срубленных деревьев, которая не регламентирована законодательством.

Более того, установлено, что в нарушение установленных норм Лесного кодекса работникам учреждения предоставлен особый статус в получении сенокосных земель. Так, из 192 гектаров земли, выданной в 2016 году, 120 гектаров выданы без соответствующей оплаты работникам данной организации.

Участниками совещания также отмечено установление заведомо неисполнимых требований по переработке мусора через определенных субъектов, которые должны соответствовать квалификационным требованиям, в результате чего возникают коррупционные риски в виде административных барьеров. Так, из ежегодно образуемых 5–6 млн тонн твердых бытовых отходов, перерабатывается только 1,8%, а остальной объем складируется на полигонах, добавляясь к 100 млн тонн уже накопленных отходов.

По итогам совещания агентством выработаны 37 рекомендаций по устранению коррупционных рисков и административных барьеров в нормативных правовых актах (81%) и организационно-управленческой деятельности (19%) государственных органов в сфере природопользования и экологии.

Популярное

Все
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана
Казахстан стоит на пороге масштабных свершений – Жансеит Туймебаев
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Референдум в Казахстане: и политика, и экономика
Работа с маленькими людьми – это не только сплошное умиление, но и серьезная нагрузка
Первым делом – самолеты
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Игрушки для взрослых
Наша интеллектуальная собственность
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Служить будем рады!
Металл покоряется умелым
О главном – о любви
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Эхо «большого террора»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Косшы: статус города и реалии пригорода
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"

Читайте также

Происшествия
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Происшествия , Видеогалерея
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
Происшествия
Целое село в ЗКО закрыли на карантин после нападения бешено…
Происшествия
Учитель изнасиловал девятиклассницу в школе в Туркестанской…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]