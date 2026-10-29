Свыше 40 строительных компаний наказали в Алматы

Наибольшее количество нарушений выявили при укладке брусчатки и установке бордюров на тротуарах

Фото: акимат Алматы

По данным ТОО «Eco Almaty», в Алматы по итогам мониторинга строительных объектов, который стартовал с 30 сентября, к административной ответственности привлекли 43 компании за нарушение правил благоустройства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Проверка проводилась на территории районов города на предмет соблюдения экологических требований и правил благоустройства при выполнении строительных и ремонтных работ.

Наибольшее количество нарушений выявили при укладке брусчатки и установке бордюров на тротуарах. За несоблюдение установленных требований к ответственности привлекли 33 компании, что составляет 77% от общего числа нарушителей.

Еще пять организаций оштрафовали при проведении ремонта фасадов зданий, четыре — при прокладке канализационных и инженерных сетей, одну — при выполнении работ на арычных сетях.

По выявленным фактам наложены административные штрафы в размере 1 340 МРП на общую сумму 5,7 млн тенге.

Мониторинг строительных объектов проводится для контроля соблюдения экологических требований и правил благоустройства на территории Алматы, добавили в акимате.