Свыше 40 тыс. ученических мест создадут в этом году в Нур-Султане

С учётом ежегодного роста населения в Нур-Султане перешли на строительство крупногабаритных школ. В текущем году будет построено 15 - это более 40 тыс. новых ученических мест. Это в 2 раза больше чем в 2020, и в 4 раза больше чем в 2019 году. Об этом на площадке СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz
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"В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. Если в 2010 году в школах города учились 74 тыс. учащихся, сейчас обучается уже 193 тыс. ребят. Ежегодно растёт количество первоклассников. К примеру, в 2019 году выпустились чуть более 5,5 тыс. выпускников, то в 1-й класс пришли почти 24,5 тыс. первоклассников. В 2020 году было 6,6 тыс. выпускников, в 1-й класс пришли ещё более 21 тыс. первоклассников. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ. Мы перешли на строительство крупногабаритных школ. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется необходимость в учебных заведениях", - сказал Кульгинов.
Если в 2019 году в столице было построено 6 школ, в 2020 году - 11 школ, то в этом году будет построено 15 школ, что позволит создать 40 тыс. новых ученических мест. Это в 2 раза больше чем в 2020, и в 4 раза больше чем в 2019 году, отметили в акимате.
В предстоящие 5 лет в столице запланировано строительство 67 школ. Строительство учебных заведений в том числе ведётся за счёт привлечения частных инвестиций.
По поручению акима столицы с целью стимулирования будущих педагогов увеличено количество грантов. Ежегодно планируется выделять не менее 800 грантов на обучение в средне-специальных учебных заведениях, ещё 300 грантов на получение высшего образования.