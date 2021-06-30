Свыше 40 тыс. ученических мест создадут в этом году в Нур-Султане

Общество
1189
С учётом ежегодного роста населения в Нур-Султане перешли на строительство крупногабаритных школ. В текущем году будет построено 15 - это более 40 тыс. новых ученических мест. Это в 2 раза больше чем в 2020, и в 4 раза больше чем в 2019 году. Об этом на площадке СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz.

"В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. Если в 2010 году в школах города учились 74 тыс. учащихся, сейчас обучается уже 193 тыс. ребят. Ежегодно растёт количество первоклассников. К примеру, в 2019 году выпустились чуть более 5,5 тыс. выпускников, то в 1-й класс пришли почти 24,5 тыс. первоклассников. В 2020 году было 6,6 тыс. выпускников, в 1-й класс пришли ещё более 21 тыс. первоклассников. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ. Мы перешли на строительство крупногабаритных школ. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах. С акцентом на те районы, где имеется необходимость в учебных заведениях", - сказал Кульгинов.

Если в 2019 году в столице было построено 6 школ, в 2020 году - 11 школ, то в этом году будет построено 15 школ, что позволит создать 40 тыс. новых ученических мест. Это в 2 раза больше чем в 2020, и в 4 раза больше чем в 2019 году, отметили в акимате.

В предстоящие 5 лет в столице запланировано строительство 67 школ. Строительство учебных заведений в том числе ведётся за счёт привлечения частных инвестиций.

По поручению акима столицы с целью стимулирования будущих педагогов увеличено количество грантов. Ежегодно планируется выделять не менее 800 грантов на обучение в средне-специальных учебных заведениях, ещё 300 грантов на получение высшего образования.

Популярное

Все
У зверят – свои трагедии и истории со счастливым концом
«Времен связующая нить…»
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Для 15-летнего казахстанского мастера малой ракетки Алана Курмангалиева 2022 год стал более чем успешным и урожайным
Выстояли до конца!
Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана
Свинцово-тягостный туман
Жизнь, достойная славы
Желающим самостоятельно освоить казахский язык достаточно заниматься всего полчаса в день
На «джайляу» – круглый год
Не ради наград
Открытки нужно открывать!
Крыша над головой
Как заново родились
Пугать котов – неблагодарное занятие
Музыка ярких моментов
Сказка для взрослых
Магия игрушек
Все для будущих побед
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Итоги года. Внешняя политика
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
Планы по реализации активов фонда "Самрук-Қазына" рассмотрены в Правительстве
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Как на праздники будет работать общественный транспорт в Алматы
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
Итоги года. Экономика
Умер легендарный футболист Пеле
Мажилис назначил трех судей Конституционного суда
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Назначен первый заместитель акима Павлодарской области
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Закон Республики Казахстан
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Общество
Размеры социальных выплат выросли в Казахстане
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 января
Общество
Игроман из Павлодара сел в тюрьму, чтобы избавиться от зави…
Общество
Реформы Нового Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]