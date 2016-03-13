Свыше 47 тыс. электромобилей отзывает Nissan из-за проблем с тормозами

Японская корпорация Nissan отзывает с рынка Северной Америки свыше 47 тыс. электромобилей из-за неисправности с тормозами, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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По информации агентства, сервисная акция затрагивает электромобили Nissan Leaf 2013–2015 модельных годов, проданные в США и Канаде. Как отметил автопроизводитель, при эксплуатации этих авто в условиях крайне низких температур тормоза в них могут не сработать должным образом.
Компания обязуется бесплатно устранить дефекты, гарантируют ее представители.
"Ранее Nissan отзывала с североамериканского рынка почти 930 тыс. автомобилей в связи с неисправностью замка капота, из-за которой он мог открыться во время движения", – говорится в сообщении.