В ЦИК проинформировали о явке избирателей на выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан по состоянию на 16:00, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения предварительная явка избирателей в регионах составила:

город Астана – 39,91%

область Абай – 63,02%

Акмолинская область – 53,16%

Актюбинская область – 66,19%

Алматинская область – 56,25%

Атырауская область – 51,17%

Западно-Казахстанская область – 52,27%

Жамбылская область – 56,31%

область Жетісу – 68,03%

Карагандинская область – 53,42%

Костанайская область – 54,15%

Кызылординская область – 67,36%

Мангистауская область – 56,17%

Павлодарская область – 55,89%

Северо-Казахстанская область – 56,58%

Туркестанская область – 69,84%

область Ұлытау – 51,53%

Восточно-Казахстанская область – 61,47%

город Алматы – 33,73%

город Шымкент – 40,23%

По республике на 16:00 проголосовало 53,86% от числа избирателей, включенных в списки для голосования, отметили в ЦИК.