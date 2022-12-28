Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области

Эта информация была озвучена на заседании Общественного совета Алматинской области, участники которого обсудили результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного в сфере подушевого нормативного финансирования детских кружков и спортивных секций. Как сообщил первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области Нурсултан Бекинов, в ходе реализации программы ArtSport установлен ряд коррупционных рис­ков. Так, отсутствует прозрачность при распределении госзаказа между поставщиками услуг, то бишь руководителями секций и клубов. Зачастую предприниматели предоставляют фиктивные документы на процедуру отбора. Кроме того, выявлено нецелевое расходование бюджетных средств.

По оценкам экспертов, несовершенна сама информационная платформа (сайт https:⁄⁄artsport.edu.kz). Пользуясь ею, можно внести в базу данных подложные документы, подписывать вместо родителей таблицы посещений занятий. Отсутствует также конт­роль за ходом реализации проекта со стороны операторов – областных управлений культуры и спорта.

По словам Нурсултана Бекинова, все эти и другие коррупциогенные факторы нашли отражение в аналитической справке, представленной на рассмотрение Министерству культуры и спорта. Как выяснили сотрудники Антикоррупционной службы РК, решение по отбору поставщиков для госзаказа чиновники принимают на свое усмотрение, без детального регламента данной процедуры, что нередко становится поводом для совершения коррупционных правонарушений.

Подозрение проверяющих вызвали также факты оказания услуг поставщиками в разных районах Алматинской области. В частности, один предприниматель выиграл госзаказ сразу по 15 видам спорта, нанял тренера, который должен был в одно и то же время проводить занятия по дзюдо и шахматам в поселке Отеген-батыра и городе Есике. Хотя расстояние между этими населенными пунктами составляет 65 км (!). То же самое сделал другой бизнесмен, наняв тренера по художественной гимнастике для работы в селе Узынагаш и Есике, между которыми 100 км пути.

Еще один неприглядный факт озвучили на встрече представители миграционной полиции Алматинской облас­ти. По их информации, на платформе ArtSport зарегистрированы несуществующие либо несоответствующие данным родителей 552 индивидуальных идентификационных номера (ИИН). Это так называемые «мертвые души», на которых с начала года, согласно расчетам подушевого нормативного финансирования, были выделены 75 млн тенге бюджетных средств.

Как известно, эти деньги государство направляет на оплату занятий детей в спортивных секциях и творческих кружках. По данным акимата области, ежемесячно на каждого ребенка предусмотрены бюджетные средства в размере 13 600 тенге.

Получается, благое начинание по развитию массового детского спорта и творчества, стартовавшее всего полтора года назад, стараниями нечистоплотных чиновников и бизнесменов обросло коррупционными махинациями. А ведь цель программы ArtSport в том, чтобы частные спортивные секции и творческие кружки стали доступными для детей и их родителей. Именно поэтому государство взяло на себя оплату работы тренеров и преподавателей.

К слову, это не первый скандал в регионе: нынешней весной мы уже сообщали о приостановлении финансирования программы акиматом Алматинской области ввиду полного освоения выделенных бюджетных средств. Тогда это решение вызвало бурю негодования среди родителей детей, занимавшихся в бесплатных секциях и кружках. Против отмены государственной поддержки выступали и законопослушные предприниматели.

А недавно, в середине декабря, Генеральная прокуратура РК установила хищение бюджетных средств в размере 1,1 млрд тенге. Для этого коррупционеры разработали изощренную схему по оформлению в кружки и секции около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.

Надзорным органом были выявлены факты, когда обучением школьников занимались лица, не имевшие специального образования и квалификации, а также ранее судимые. По оценкам прокуроров, платформа ArtSport стала самым известным дискредитированным проектом такого рода, а Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных на нее 54 млн тенге.

На основании фактов, изложенных в вышеназванной аналитической справке, Антикоррупционная служба рекомендовала акимату Алматинской области устранить существующие коррупционные риски.