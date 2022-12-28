Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Общество
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Асет Калымов
Недавно суд города Конаева привлек к административной ответственности двух фигурантов коррупционного дела – главного специалиста управления физической культуры и спорта Алматинской области и одного из местных предпринимателей. Чиновник был изобличен в получении взятки от бизнесмена в размере 400 тыс. тенге. Получив мзду, он не глядя «подмахнул» липовые акты выполненных работ в рамках госпрограммы ArtSport. По решению суда взяточник выплатит штраф на сумму 12 млн тенге, его подельник – 800 тыс. тенге.