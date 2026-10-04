Свыше 500 млн тенге выплатили пациентам за причиненный при оказании медпомощи вред

С начала 2026 года по страховым случаям произведено 112 выплат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане пациентам и их семьям за последние два года выплатили 502,6 млн тенге в рамках обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, передает Kazpravda.kz.

По состоянию на 1 сентября 2026 года страховкой охвачены 178 296 медработников. Из них 155 856 работают в государственных медицинских организациях, еще 22 440 - в частных.

С начала этого года медицинские организации заключили 1 867 договоров страхования. За этот период произведено 112 выплат.

«Механизм позволяет пациентам получить страховую выплату в случае подтвержденного вреда жизни или здоровью при оказании медицинской помощи, а медикам — финансовую защиту от соответствующих рисков», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Если пациент или его законный представитель считает, что при оказании медицинской помощи был причинен вред жизни или здоровью, он может обратиться в медицинскую организацию. Обстоятельства рассматривает независимая экспертная комиссия, в которую входят профильные специалисты, представители профессиональных медицинских сообществ и страховой организации. Сотрудники медорганизации, где произошел рассматриваемый случай, в комиссию не включаются.

При подтверждении страхового случая выплату пациенту или его представителю производит страховая компания. Самостоятельно взыскивать эти средства с медицинского работника пациенту не требуется.

Страхование медработников оплачивает медицинская организация. Закон, регулирующий этот механизм, действует в Казахстане с октября 2024 года.