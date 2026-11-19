В Астане состоялся QS Eurasia Forum 2026, объединивший более 500 участников из 35 стран. В их числе – руководители ведущих университетов, представители государственных органов и работодателей, а также международные эксперты, преподаватели и студенты, сообщает Kazpravda.kz

Фото организаторов

Организаторами мероприятия выступили международная аналитическая компания QS Quacquarelli Symonds, специализирующаяся на исследованиях в сфере высшего образования и Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева в качестве принимающей стороны.

Форум прошел под девизом «Measuring What Matters» («Измеряя то, что действительно важно»). Участники обсудили актуальные вопросы развития высшего образования, в том числе подготовку выпускников к требованиям меняющегося рынка труда, влияние искусственного интеллекта на образовательный процесс, конкуренцию университетов за высококвалифицированные академические кадры. Особое внимание было уделено перспективам создания межрегиональных инновационных коридоров между Евразией, Азией и Ближним Востоком для укрепления сотрудничества в сфере образования, науки и промышленности, а также факторам, способствующим становлению Астаны и Алматы как международных образовательных центров.

Спикерами форума выступили министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, президент и основатель QS Нунцио Куакуарелли, президент Назарбаев Университета профессор Вакар Ахмад, заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии профессор Звиад Габисония, ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев, а также руководитель Citi Kazakhstan Сауле Жакаева и другие.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подчеркнул, что международные рейтинги должны отражать не только позиции университетов, но и их реальный вклад в социально-экономическое развитие.

«Рейтинги – это не просто вопрос престижа или высоких позиций в международных списках. Настоящий результат работы университета определяется тем, какое влияние он оказывает на развитие региона, общества, страны и жизнь граждан. За последние годы мы наблюдаем значительный прорыв казахстанских университетов в международных рейтингах. Эти достижения отражают результаты государственной политики, которую мы последовательно реализуем в сфере высшего образования», - подчеркнул министр.

Ректор ЕНУ имени Л.Гумилева Ерлан Сыдыков отметил, что международная оценка помогает университетам видеть свое положение в мировом образовательном пространстве, определять сильные стороны и направления, требующие дополнительных усилий.

«Для нас важно, чтобы участие в таких площадках находило продолжение в управленческих решениях и повседневной работе университета. Чтобы преподаватель получал новые возможности для профессионального развития, исследователь – для совместной научной работы, а студент – для качественного образования и успешного начала карьеры», - сказал Ерлан Сыдыков.

Участники форума получили ответы на вопросы о том, на какие показатели следует опираться руководителям университетов и как использовать полученные данные для повышения качества образования, результативности научных исследований и вклада университетов в развитие национальных экономик.

«Сегодня университеты Евразии располагают гораздо большим объемом данных, чем когда-либо прежде. Однако само по себе увеличение количества данных не приводит к принятию более эффективных решений. Успеха добиваются те университеты, которые прежде всего определяют, каких результатов они хотят достичь для своих студентов и экономики, а затем последовательно оценивают продвижение к поставленным целям. Казахстан поставил перед собой задачу стать региональным центром высшего образования. Именно поэтому Астана является подходящей площадкой для обсуждения того, как следует оценивать прогресс как отдельного университета, так и региона в целом», - отметил Нунцио Куакуарелли, Президент и основатель QS.

Программа форума прошла в формате пленарных сессий и панельных дискуссий, посвященных ключевым вызовам и перспективам развития высшего образования.

Одной из центральных тем стала цифровая трансформация университетов и применение искусственного интеллекта в образовательном процессе. Эксперты обсудили формирование ИИ-компетенций у студентов и преподавателей, подготовку кадров для цифровой экономики, а также вопросы ответственного и этичного использования новых технологий.

Отдельное внимание уделено развитию межрегиональных инновационных коридоров, объединяющих Евразию, Азию и Ближний Восток. Участники рассмотрели перспективы создания устойчивых международных партнерств между университетами, научными организациями и промышленными предприятиями.

В ходе дискуссий также рассмотрены вопросы привлечения и удержания высококвалифицированных научных кадров, повышения привлекательности Астаны и Алматы как международных образовательных центров, совершенствования университетского управления и подготовки выпускников в соответствии с современными требованиями рынка труда.

Руководители зарубежных университетов поделились опытом укрепления международной репутации вузов, развития научных исследований, расширения академического сотрудничества и повышения позиций в мировых университетских рейтингах. В рамках форума также состоялась церемония награждения QS Stars и QS World University Rankings 2027.

QS Eurasia Forum проводится во второй раз. Первый форум состоялся в ноябре 2025 года в Ташкенте и объединил более 300 представителей университетов, государственных органов и бизнеса. Именно на этом мероприятии ЕНУ получил право принять форум в 2026 году.