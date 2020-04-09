Свыше 6 млн тенге присвоил экс-начальник павлодарского филиала РГКП "Казақстан су жолдары"

В Павлодаре осудили экс-руководителя филиала РГКП "Казақстан су жолдары" за хищение бюджетных средств. Об этом в ходе брифинга в Антикоррупционной службе сообщил руководитель Аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Департаментом по Павлодарской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя Павлодарского филиала РГКП "Казақстан су жолдары", который подозревался в хищении бюджетных средств в сумме 6,3 миллиона тенге путем заключения в 2018 году фиктивной сделки о приобретении товарно-материальных ценностей", – сообщил спикер.
По его словам, 7 апреля 2020 года приговором суда №2 города Павлодар указанный руководитель осужден и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.