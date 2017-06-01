Свыше 60 спортсменов Казахстана будут участвовать в Олимпиаде-2018

Спорт
Казахстан на Олимпийских играх 2018 года представят 62 спортсмена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета (НОК).

Подготовку спортсменов, завоевание ими лицензий и другие околоолимпийские вопросы обсудили сегодня в Астане члены НОК, Министерства культуры и спорта, а также тренеры нацфедераций.

По словам председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Елсияра Канагатова, претендентами для завоевания лицензий определены 62 спортсмена. К настоящему моменту путевки на ОИ-2018 завоевали отечественные фигуристы. Завоевание лицензий в сезоне 2017/2018 продолжится на международных квалификационных соревнованиях.

Главным вопросом на повестке дня стало качество подготовки сборных команд. Тренеры отметили отсутствие вопросов по материально-техническому обеспечению команд и сообщили, что сегодня наряду с казахстанскими тренерами сборные команды по шорт-треку, фристайлу, фигурному катанию, биатлону, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина к олимпийскому старту готовят привлеченные и зарубежные специалисты.

В свою очередь глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев подчеркнул особую важность комплексно-научных групп (КНГ) в сборных командах во время подготовки к Олимпийским играм-2018, уже доказавших эффективность своей работы при подготовке спортсменов к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Поэтому будет предусмотрено дополнительное финансирование комплексно-научных групп. 

По словам президента НОК РК, в связи с принятием изменений и дополнений в закон о спорте усиливается статус и ответственность национальных спортивных федераций.

"Вопросы подготовки национальных сборных команд будет курировать Национальный олимпийский комитет. Если у нас есть "спящие" федерации, давайте попробуем их расшевелить. Если не удастся, то будем менять. Нам нужны люди, которые не только разбираются в спорте, но и готовы инвестировать в его развитие", – сказал Тимур Кулибаев, добавив, что НОК всегда открыт к диалогу и будет содействовать в решении вопросов, связанных с подготовкой сборных команд.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхёнчхане, куда приедут спортсмены и официальные лица из 90 стран мира. Будет разыграно 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Сборная Казахстана намерена принять участие в девяти видах спорта. 

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