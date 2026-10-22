Свыше 60 тысяч заявок по коммуналке и экологии принял TazaQazBot

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минэкологии продолжает развивать цифровые инструменты общественного контроля за состоянием окружающей среды. Одним из таких инструментов стал Telegram-чат-бот @TazaQazBot, запущенный в июне 2024 года для оперативного приёма обращений граждан по вопросам благоустройства и санитарного состояния территорий, сообщает Kazpravda.kz

С момента запуска через платформу поступило 60 827 заявок, из которых 56 291 выполнена.

Чат-бот позволяет жителям страны сообщать о проблемах, связанных с содержанием территорий, вывозом мусора, состоянием дорог, озеленением и другими вопросами. Для подачи заявки пользователю необходимо пройти авторизацию, прикрепить фотографию, указать адрес и кратко описать проблему.

Поступившие обращения автоматически направляются в соответствующие местные исполнительные органы. По завершении работ ответственные исполнители прикрепляют фотоотчёт, а граждане получают уведомления о ходе рассмотрения заявки и могут оценить качество выполненных работ.

Для удобства пользователей обращения распределены по 21 категории. Среди них — уборка территорий, благоустройство улиц, ремонт дорог, вывоз бытового и строительного мусора, озеленение, очистка водоёмов, содержание парков и аллей, санитарное состояние прилегающих территорий, освещение и состояние дворовых площадок.

«Наибольшее количество обращений за весь период работы платформы связано с уборкой территорий — 21 337 заявок. Также граждане активно сообщают о необходимости благоустройства улиц — 6 236 заявок, вывоза бытового мусора — 4 071 и ремонта дорог — 3 894 заявки. С начала 2026 года через TazaQazBot поступило 2 179 жалоб. По 2 020 обращениям работы выполнены, ещё 105 жалоб отменены. В текущем году среди наиболее распространённых вопросов — ремонт дорог (242 заявки), благоустройство улиц (197), озеленение (166) и уборка территорий (422)», – сказано в информации.

Использование TazaQazBot позволяет гражданам оперативно сообщать о проблемах, а ответственным органам — получать информацию о конкретных участках, требующих внимания, и контролировать ход выполнения работ.

Развитие подобных цифровых инструментов способствует повышению открытости взаимодействия между населением и государственными органами, а также формированию культуры общественного участия в поддержании чистоты и порядка, добавили в министерстве.