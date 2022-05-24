Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Свыше 670 тысяч наличных долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

Комитет государственных доходов за март-апрель 2022 года выявил 40 попыток незаконного вывоза из Казахстана через таможенную границу наличных денег на общую сумму 671 тысяча долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов страны.

Все лица привлечены к административной ответственности по статьям 551 и 545 КоАП РК.

«В том числе после вступления в силу запрета на вывоз иностранной валюты, выявлена 21 попытка вывоза через таможенную границу наличных денежных средств на общую сумму в эквиваленте 280 тысяч долларов США. Все факты зафиксированы на таможенных постах, расположенных в международных аэропортах городов Нур-Султана (6 фактов) и Алматы (15 фактов)», – сообщили в комитете.

В ведомстве напомнили, что Указом Президента Казахстана от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из страны:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным банком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов».

 

 

 

 

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