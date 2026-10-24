Свыше 7 тыс астанчан приняли участие в экологической акции ко Дню Республики

Таза Қазақстан

В рамках инициативы «Таза Қазақстан» в столице очистили 180 дворов и 25 парков и скверов

Фото: Акимат Астаны

В Астане 24 октября прошла масштабная экологическая акция в рамках инициативы «Таза Қазақстан», приуроченная ко Дню Республики. В уборке и озеленении города приняли участие более 7 тысяч человек, передает Kazpravda.kz

К акции присоединились сотрудники коммунальных служб, представители КСК и ОСИ, предприниматели, волонтеры и жители города. Для проведения работ задействовали около 240 единиц специальной техники.

Участники высадили около 370 деревьев, в том числе яблони, вязы и березы. Кроме того, они убрали мусор, очистили общественные пространства и благоустроили территории жилых кварталов.

«Совместными усилиями привели в порядок 180 дворов, очистили 25 парков и скверов, а также территории возле 15 памятников культуры. Работы охватили и территории, прилегающие к объектам предпринимательства, общественного питания и другим организациям», - сообщили в акимате Астаны.

Экологическая акция стала частью праздничных мероприятий ко Дню Республики. Всего в столице запланировано более 120 событий, в том числе культурные, спортивные, образовательные, общественные и патриотические мероприятия.

#экология #экоакция #Таза Казахстан

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