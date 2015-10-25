Свыше 700 человек участвовали в благотворительном забеге ВС РК

Общество
Меруерт Нургазинова
Фото предоставлено пресс-службой МО РК
В Астане прошел первый благотворительный забег Вооруженных Сил Республики Казахстан, организованный в рамках конкурса "Военная династия", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 

По информации ведомства, на пробег вышли более 700 человек военнослужащих, члены их семей, представители генералитета ВС Казахстана генерал-лейтенанты Мурат Майкеев, Олег Бижанов, Бахытжан Ертаев, генерал-майоры Талгат Мухтаров, Мухамеджан Таласов, общественные деятели, артисты эстрады и просто активные жители Астаны, которые пожелали внести частичку доброты в этот благотворительный забег.

"Этот месяц в Вооруженных Силах является месяцем благотворительности. С 1 октября началась нравственно-патриотическая акция "Қарттарым қазынам!", "Нить поколений", которая продлится до 1 декабря. Военнослужащие ВС РК взяли шефство над домами престарелых, чтобы на постоянной основе оказывать им помощь и внимание. Старт акции был дан в Астане, после чего она отправилась по всем регионам Казахстана", – сказал заместитель министра обороны РК генерал-майор Талгат Мухтаров.

Примечательно, что благотворительный забег прошел в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 550-летия Казахского ханства и у монумента "Отан қорғаушылар". Это говорит о преемственности военных традиций победителей в Великой Отечественной войне и нынешнего поколения защитников нашей Родины. Кроме того, этот день является знаменательным, поскольку 90 лет исполнилось бы славной дочери казахского народа, Герою Советского Союза Алие Молдагуловой.

"Военнослужащие этим благотворительным забегом показывают свой патриотизм. Они не только боеготовны, но и готовы просто в любой момент встать и принять участие в таком благотворительном мероприятии. Именно это является еще одним доказательством патриотизма нашей армии, наших военнослужащих. Своим примером военнослужащие показывают молодежи пользу таких благотворительных мероприятий и помощи друг другу", – сказал генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев.

Отметим, что благотворительный забег состоялся в рамках Первого республиканского конкурса "Военная династия".

"Для популяризации военной службы и семейных ценностей Министерством обороны был организован республиканский конкурс "Военная династия", который рассказал о семьях, занимающихся военным делом целыми поколениями. Казахстанцы смогли узнать об историях семей военнослужащих, которые в настоящее время служат в казахстанской армии, продолжая славные воинские традиции своих отцов, матерей, дедушек и бабушек, служивших в Вооруженных Силах, а также участвовавших в Великой Отечественной войне", – генерал-майор Талгат Мухтаров.

Так, согласно результатам конкурса, самой лучшей военной династией, отдавшей службе Родине более 100 лет, стала семья военнослужащих Апешевых. Вторыми стала династия Мухаметкалиевых, третьими – Танько. Все они получили дипломы, кубки конкурса и тайказаны – символ семейного очага.

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