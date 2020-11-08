Свыше 700 человек за сутки. Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 ноября

Общество
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 8 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 49;
– город Алматы – 28;
– город Шымкент – 6;
– Акмолинская область – 43;
– Актюбинская область – 8;
– Алматинская область – 11;
– Атырауская область – 5;
– Восточно-Казахстанская область – 353;
– Жамбылская область – 4;
– Западно-Казахстанская область – 43;
– Карагандинская область – 17;
– Костанайская область – 57;
– Мангистауская область – 3;
– Павлодарская область – 63;
– Северо-Казахстанская область – 32;
– Туркестанская область – 1.
Всего в стране выявлены 116162 заболевших.
За прошедшие сутки 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
Итого выздоровевших в Казахстане – 107 668.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 49;
– город Алматы – 28;
– город Шымкент – 6;
– Акмолинская область – 43;
– Актюбинская область – 8;
– Алматинская область – 11;
– Атырауская область – 5;
– Восточно-Казахстанская область – 353;
– Жамбылская область – 4;
– Западно-Казахстанская область – 43;
– Карагандинская область – 17;
– Костанайская область – 57;
– Мангистауская область – 3;
– Павлодарская область – 63;
– Северо-Казахстанская область – 32;
– Туркестанская область – 1.
Всего в стране выявлены 116162 заболевших.
За прошедшие сутки 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
Итого выздоровевших в Казахстане – 107 668.