Свыше 700 кг пиротехники изъяли полицейские в Алматы

Происшествия
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Полицейские Алматы из незаконного оборота изъяли около 720 килограммов пиротехнической продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

"Сейчас силами полиции и сотрудников ДЧС максимально охвачены торговые места на всех рынках города. Известно, данная продукция также реализуется и в местах стихийной торговли. Как правило, продавцы не имеют сертификатов на продукцию, а некоторые из них и вовсе не имеют лицензии на торговлю пиротехникой. В конечном итоге сомнительное качество салютов, фейерверков и, как следствие, чрезвычайные происшествия при их использовании, нередко с тяжелыми последствиями. В этом отношении особенно уязвимы дети. В практике имеются факты их травматизма вследствие использования пиротехнических изделий. Поэтому мы акцентируем внимание на пресечении фактов использования пиротехнических изделий несовершеннолетними, в том числе на территориях учебных заведений. Кроме того, в настоящее время проводится работа по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автотранспортом", – сообщил старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Рахим Толокулов. 

В этой связи созданы 24 совместные группы из числа сотрудников подразделения лицензирования и контроля за оборотом оружия, подразделения противопожарной службы ДЧС, а также других служб УАП ДВД и УВД районов.

Первыми итогами работы в минувшие выходные стали 15 фактов незаконной реализации пиротехники. В результате изъяты 35 коробок пиротехнических изделий различных наименований, общий вес которых составил около 720 кг. Возбуждены 15 материалов административного производства по ст. 483 ч. 1 КРК об АП. 

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