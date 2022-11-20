Свыше 8 тысяч десантников проголосовали за будущее Казахстана

Для удобства голосования солдат, в том числе проходящих лечение в госпиталях, предусмотрены закрытые участки для голосования.

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

Более 8 тысяч военнослужащих и членов их семей в Алматинском, Конаевском и Талдыкорганском гарнизонах проголосовали на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

Офицеры, военнослужащие по контракту и члены их семей приняли участие в голосовании на избирательных участках по месту жительства. Для удобства голосования солдат, в том числе проходящих лечение в госпиталях, предусмотрены закрытые участки для голосования.

На территории Алматинского регионального гарнизона военнослужащие срочной службы Десантно-штурмовых войск голосовали в Военном институте Сухопутных войск и полку связи.

"В этом году я впервые принимал участие в выборах главы государства. Неделю назад я принял военную присягу. Присягнул быть верным народу Казахстана и законно избранному президенту. Я с гордостью пользуясь возможностью отдал свой голос за сильную, стабильную, процветающую страну, за уверенность в завтрашнем дне. Я проголосовал за сильного лидера, который заботится об улучшении жизни народа, о молодом поколении казахстанцев, о нашем будущем", - поделился своим мнением военнослужащий алматинской десантно-штурмовой бригады рядовой Руслан Насрединов.

В Конаевском гарнизоне для военнослужащих сразу нескольких воинских частей избирательный участок был организован на территории гвардейской десантно-штурмовой бригады.

А в Талдыкоргане десантники проголосовали на участке, организованном в воинской части Национальной гвардии Республики Казахстан.

Не остались в стороне от такого значимого события и военнослужащие, находящиеся в зарубежных командировках. Шестеро представителей Десантно-штурмовых войск отдали голос за кандидата в президенты страны за рубежом. Четверо офицеров из числа военных наблюдателей при ООН проголосовали в Западной Сахаре и Африке (Марокко).

Офицер Казахстанского миротворческого полка сделал свой выбор в Посольстве Республики Казахстан в Индии. И двое участников миротворческой миссии в Ливане также проголосовали в Посольстве Республики Казахстан в этой стране.