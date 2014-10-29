Свыше 80 кг осетровых незаконно выловил житель Атырауской области

Происшествия
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Айнур Курамысова
Житель Атырауской области незаконно выловил 84 кг осетровых, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

"На реке Жайык 27 октября 2014 года был задержан житель поселка Амангельды. Он занимался незаконным промыслом осетровых рыб. При досмотре лодки было обнаружено 29 рыб осетровых пород общим весом 84 кг", – говорится в сообщении.        

Кроме этого, по информации пресс-службы, 25 октября 2014 года инспекторами Карагандинского и Акмолинского охотзоопромов, при проведении совместных с Коргалжынским РОВД рейдов по охране сайги на берегу озера Тенгиз, была задержана автомашина марки "ГАЗель" с водителем и тремя пассажирами. 

При досмотре автомашины обнаружены и изъяты 33 мешка цисты Артемии салина.

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