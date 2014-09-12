Свыше 80% населения Актюбинской области подключат к газу до конца 2014 года
Назымгуль Кумыспаева
До конца текущего года процент охвата населения газом планируется довести до 81%, сообщил аким Актюбинской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Определенная работа проводится по газоснабжению. Так, на начало 2014 года из 380 населенных пунктов области газифицированы – 93, или 24,5%; охвачены услугами газоснабжения 632,3 тысячи человек, или 80% от общей численности населения области", – сообщил аким Архимед Мухамбетов.
По его словам, в текущем году ведутся строительно-монтажные работы по газификации 15 сел в разных районах области, причем до конца года газ получат жители 11 сел, где проживают 22 тыс. человек. "Таким образом, по итогам 2014 года процент газифицированных сельских населенных пунктов составит 28%, охват всего населения газом достигнет 81%", – добавил он.
Кроме этого, согласно Программе развития территории, разрабатываются технико-экономические обоснования и проектно-сметные документации по газификации еще 26 населенных пунктов области, финансирование которых будет предусмотрено в 2016–2018 годах. "К концу 2017 года охват населения газом достигнет более 90%", – подытожил глава области.