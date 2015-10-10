Свыше 85 человек погибли в результате теракта в Анкаре – последние данные

Власти Турции подтвердили гибель 86 человек в результате двух взрывов в Анкаре, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Как сообщил министр национального здравоохранения Мехмет Мюэззиноглу, 186 человек в больницах получают помощь, 28 находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, взрывы прогремели один за другим тогда, когда люди собирались на антивоенный митинг. Участники сняли на камеры
непосредственный момент смертельного взрыва.
Власти квалифицировали произошедшее как теракт.
Как сообщает телеканал "Звезда"
, бомбы были начинены большим количеством поражающих элементов, в том числе гвоздями.
Полиция рассматривает основные версии чрезвычайного происшествия. По одной из них – взрывные устройства были заложены заранее. По другой – теракт совершили смертники.