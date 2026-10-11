Свыше 874 тыс посещений зарегистрировали службы психического здоровья в Казахстане

Здравоохранение

Сегодня в стране действуют 101 первичный центр и 203 кабинета психического здоровья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане работают 304 первичных центра и кабинета психического здоровья, где граждане могут получить специализированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК во Всемирный день психического здоровья, передает Kazpravda.kz.

На базе медицинских организаций действуют 101 первичный центр и 203 кабинета психического здоровья. Обратиться за помощью можно по месту жительства, в том числе в поликлиниках. До конца 2026 года в стране планируют открыть еще шесть первичных центров.

За первые шесть месяцев текущего года в амбулаторной службе зарегистрировали 874 398 посещений.

Особое внимание уделяется реабилитации людей с зависимостью от психоактивных веществ. Соответствующие подразделения работают во всех 20 регионах Казахстана.

Кроме того, в 2026 году количество психиатрических коек дневного пребывания выросло на 3,7%. Это позволяет большему числу пациентов проходить лечение без круглосуточной госпитализации.

Развивается и система медицинской помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). По данным Минздрава, на 1 октября 2026 года под динамическим наблюдением находились 21 335 человек с РАС, из них 20 777 — дети.

В ведомстве также сообщили, что в 2025 году обучение по вопросам психического здоровья прошли 2 150 медицинских специалистов.

"Постоянная тревога, подавленное настроение, нарушения сна и потеря интереса к привычным занятиям могут стать поводом для обращения за профессиональной помощью, особенно если эти состояния мешают повседневной жизни.Получить консультацию можно у врача поликлиники, психолога или в центре психического здоровья. Молодым людям также доступна поддержка в молодежных центрах здоровья", - напомнили в Минздраве.

Кроме того, на сайте Национального научного центра развития здравоохранения действует служба доверия и анонимной помощи, через которую можно конфиденциально обратиться к психологу.

#здравоохранение #медицина #психическое здоровье

Популярное

Все
Работу Общественных советов пересмотрят в Казахстане
Фестиваль «Астана кештері» открылся хитами Уитни Хьюстон
Казахстану официально передали флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года
Свыше 100 актюбинских креаторов представили свои проекты в Астане
Реконструкция вокзала Астана-1: какие работы уже завершены
Фейк о погибших на концерте Кайрата Нуртаса распространяют в Сети
Алматинский кластер расширит базу массового спорта
Казахстанский опыт восстановления лесов вошел в число 18 лучших мировых практик
Свыше 874 тыс посещений зарегистрировали службы психического здоровья в Казахстане
Президент поздравил народного артиста Досхана Жолжаксынова с 75-летием
Ученые выяснили, чем опасны слишком горячие чай и кофе
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
День учителя отмечают в Казахстане
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
Astana AI Film Festival 2026 завершился: названы победители международного конкурса
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Астана стала местом встречи мирового AI-кино
Пожар произошел на территории «Семей орманы»
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
AI становится новой инфраструктурой глобальной экономики
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Спасатели призвали не ходить в горы из-за непогоды в Алматинской области
Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента
Казахстан завершил Азиаду с 84 медалями и поднялся на три позиции
Разыскиваемого с 2021 года казахстанца экстрадировали в Астану
17-летнему туристу помогли спуститься с горы в Алматинской области
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Ученые выяснили, чем опасны слишком горячие чай и кофе
Усиление контроля в ОСМС позволило направить дополнительные…
Казахстан и Южная Корея запускают SMSRT-телемедицину в Манг…
Более 240 тысяч казахстанцев получили прививку от гриппа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]