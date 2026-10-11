Свыше 874 тыс посещений зарегистрировали службы психического здоровья в Казахстане

Сегодня в стране действуют 101 первичный центр и 203 кабинета психического здоровья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане работают 304 первичных центра и кабинета психического здоровья, где граждане могут получить специализированную медицинскую помощь. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК во Всемирный день психического здоровья, передает Kazpravda.kz.

На базе медицинских организаций действуют 101 первичный центр и 203 кабинета психического здоровья. Обратиться за помощью можно по месту жительства, в том числе в поликлиниках. До конца 2026 года в стране планируют открыть еще шесть первичных центров.

За первые шесть месяцев текущего года в амбулаторной службе зарегистрировали 874 398 посещений.

Особое внимание уделяется реабилитации людей с зависимостью от психоактивных веществ. Соответствующие подразделения работают во всех 20 регионах Казахстана.

Кроме того, в 2026 году количество психиатрических коек дневного пребывания выросло на 3,7%. Это позволяет большему числу пациентов проходить лечение без круглосуточной госпитализации.

Развивается и система медицинской помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). По данным Минздрава, на 1 октября 2026 года под динамическим наблюдением находились 21 335 человек с РАС, из них 20 777 — дети.

В ведомстве также сообщили, что в 2025 году обучение по вопросам психического здоровья прошли 2 150 медицинских специалистов.

"Постоянная тревога, подавленное настроение, нарушения сна и потеря интереса к привычным занятиям могут стать поводом для обращения за профессиональной помощью, особенно если эти состояния мешают повседневной жизни.Получить консультацию можно у врача поликлиники, психолога или в центре психического здоровья. Молодым людям также доступна поддержка в молодежных центрах здоровья", - напомнили в Минздраве.

Кроме того, на сайте Национального научного центра развития здравоохранения действует служба доверия и анонимной помощи, через которую можно конфиденциально обратиться к психологу.