Свыше 900 тыс. человек посетили Астану в праздничные дни

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Астану в период празднования Дня столицы посетили 900 тыс. человек, сообщает пресс-служба аппарата Акима города.



"Масштабным событием стало празднование Дня столицы. В подготовке и организации более 70 мероприятий были задействованы 20 тысяч человек. В течение нескольких дней 30 праздничных площадок посетили более 900 тысяч человек. А в концертных программах приняли участие порядка 3,5 тысяч казахстанских и зарубежных артистов", - указывается в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

Популярными в этом году стали уличные мероприятия. В их числе: первый фестиваль семейного творчества "Яблоко", прошедший в парках Астаны, молодёжные спортивные соревнования, праздничные концерты, кулинарные фестивали, различные выставки и ярмарки.

Кроме этого, впервые праздничный фейерверк можно было наблюдать с 3 точек города: на реке Есиль, напротив столичного парка, напротив ТРЦ "Хан Шатыр", а также на площади напротив спортивного комплекса "Казахстан". В организации запуска праздничных салютов были задействованы порядка 20 профессиональных пиротехников. Они запустили в небо около 5 тыс. пиротехнических снарядов.

Особое внимание, по данным Акимата, привлекли спецэффекты на воде: по реке Есиль проплывали огненные корабли, а символ Астаны - "Байтерек" - возвысился над водной гладью во весь рост.

В целом, считают организаторы, День столицы прошел на должном уровне, а представители правоохранительных органов отмечают, что в праздничные дни нарушений общественного порядка выявлено не было.

"Хорошая организация праздничных мероприятий является следствием тесной и взаимосвязанной работы городских служб и подразделений. Все они выполняли единую задачу - сделать этот день незабываемым и особенным для каждого жителя и гостя столицы", - отмечается в сообщении.

