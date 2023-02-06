Свыше миллиона проактивных госуслуг получили казахстанцы за год в социально-трудовой сфере

Количество воспользовавшихся проактивным способом получателей выросло в два раза, отметили в Минтруда.

Фото: Kazpravda.kz

По итогам 2022 года казахстанцам было оказано 1,1 млн различных государственных услуг в проактивном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По сравнению с 2021 годом количество воспользовавшихся проактивным способом получателей выросло в два раза, отметили в пресс-службе.

"Что из себя представляет проактивный формат оказания услуг? Это когда не человек обращается за какой-либо услугой, а государство предлагает получить ее при наступлении определенной жизненной ситуации не выходя из дома. Необходимо лишь ответить на SMS-сообщение. При оказании проактивных услуг нет необходимости собирать документы, все сведения подтягиваются из государственных баз данных в электронном виде", - рассказали в министерстве.

Сегодня в проактивном формате оказывается 23 государственных услуг социально-трудовой сферы. Наиболее востребованными из них являются:

- регистрация безработных (347 тыс.);

- назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком (215 тыс.);

- назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком (179 тыс.);

- выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений (госгарантия) (127 тыс.);

- установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (57 тыс.).

Кроме того, проводится работа по трансформации и упрощению ряда других услуг.

Ранее гражданам, потерявшим здоровье, при установлении инвалидности, а также при получении пособий и технических средств реабилитации, приходилось обращаться в четыре различные инстанции: в поликлинику, отдел МСЭ, ЦОН и акимат. Теперь же заявитель обращается только в поликлинику по месту жительства, а остальные процессы, за счет интеграции информационных систем проходят без его человека.

После установления инвалидности заявителю, чтобы получить полагающиеся ему технические средства реабилитации и социальные услуги проактивно, необходимо лишь ответить на пришедшее SMS-сообщение, и все доступные ему в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью (ИПАР) меры будут автоматически направлены на Портал социальных услуг. По итогам года более 55 тысяч граждан оформили ТСР и социальные услуги проактивно.

Кроме того, с 1 января текущего года, согласно поручению главы государства, в рабочем режиме была запущена "Цифровая карта семьи", которая определяет благосостояние семьи и положенные меры государственной поддержки.

Ранее, с 1 сентября 2022 года был осуществлен пилотный запуск Цифровой карты семьи, в ходе которого потенциальным получателям мер поддержки было направлено 77 тысяч SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг в проактивном формате и назначено порядка 30 тыс. выплат.