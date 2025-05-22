Судом г.Тараз осуждены руководитель городского отдела строительства Калдыбаев Н., а также представитель подрядных организаций Ерболатұлы О.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Антикора, представитель подрядных организаций Ерболатұлы признан виновным в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов для социально-уязвимых слоев населения, а руководитель городского отдела строительства Калдыбаев - в том, что в интересах подрядчиков подписал фиктивные акты выполненных работ и произвел перечисление денег, сообщает Kazpravda.kz

В результате их преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 519 млн тенге.

Приговором суда Калдыбаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Ерболатұлы - 6 лет лишения свободы.

Кроме того, осужденный Калдыбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигоссектора, а Ерболатұлы запрещено занимать должности, связанные с распоряжением финансами в государственных, частных организациях и в субъектах квазигоссектора сроком на 10 лет.

Судебный акт не вступил в законную силу, добавили в Антикоре.