Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»

В эти выходные в столице представлена продукция ВКО и Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сельскохозяйственные ярмарки проходят по всей стране каждые выходные, фермеры продают продукцию напрямую покупателям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности.

Сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі» третью неделю подряд проходят в регионах Казахстана. На этой неделе фермеры представили более 7,5 тыс тонн продукции, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

В Астане объем продукции на ярмарке превышает 400 тонн. В эти выходные в столицу свою продукцию привезли сельхозпроизводители Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей.

«На этой неделе по республике на ярмарках представлено 7 568 тонн сельскохозяйственной продукции. В Астане общий объем составляет более 400 тонн», – сообщили в минторговли.

Покупателям предлагают мясо и молочную продукцию, овощи, фрукты, рыбу, зерновые и другие товары. Наибольшим спросом пользуется мясо.

По данным ведомства, на прошлой неделе отдельные товары на ярмарках продавались на 15–20% дешевле рыночных цен. В частности, в Астане килограмм говядины и конины стоил 3 500 тенге. В Костанае говядину продавали по 3 200–3 500 тенге за килограмм, конину и баранину – от 3 000 тенге.

Формат «Дала дәмі» позволяет сельхозпроизводителям продавать товары напрямую покупателям, без посредников. Торговые места для местных фермеров предоставляются бесплатно.

Ярмарки продолжат проводить во всех регионах страны каждые выходные.