Свыше ста замерзающих эвакуировали на заснеженной трассе "Алматы - Термез - Ташкент"

Из-за закрытия участка трассы в Жамбылской области образовалась пробка, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Свыше ста человек проигнорировали сообщения о штормовом предупреждении и выехали на дорогу.

3 января с 10:15 закрыт участок дороги республиканского значения "Алматы - Термез - Ташкент".

Силами ДЧС (10 сотрудников и 3 ед. техники) проводится патрулирование с целью оказания помощи водителям и пассажирам.

За это время из застрявших авто спасено 110 человек из них 37 детей.

Все они доставлены в пункт обогрева при школе. Пострадавших людей нет.