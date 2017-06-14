Свыше трех тысяч тонн сельхозпродукции везут на ярмарку в Астану

Очередная сельхозярмарка пройдет в предстоящие выходные, 17–18 июня, на парковочной зоне Дворца спорта "Казахстан" (ул. К. Мунайтпасова, 7) в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата.
На сей раз более трех тысяч тонн овощной, мясной, молочной, рыбной продукции, колбасных изделий, растительного масла и других продуктов представят сельхозтоваропроизводители Атырауской, Актюбинской и Алматинской областей.
Всего в ярмарке участвует 151 отечественный производитель сельскохозяйственной продукции.
Мероприятие будет сопровождаться концертной программой творческих коллективов областей.