Свыше тыс мошеннических аккаунтов и объявлений заблокировали на популярных сайтах РК

Генпрокуратура и Kolesa Group усиливают борьбу с интернет-мошенничеством и предупреждают об ответственности за передачу аккаунтов злоумышленникам

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В Казахстане заблокировали более тысячи мошеннических аккаунтов и объявлений на интернет-площадках. Их использовали злоумышленники для обмана граждан, передает Kazpravda.kz.

Подозрительные учетные записи и объявления выявили в ходе совместной работы надзорного органа с компанией Kolesa Group.

Для дальнейшей борьбы с интернет-мошенничеством Генеральная прокуратура и Kolesa Group подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны договорились оперативно обмениваться информацией, предоставлять необходимые сведения при расследовании уголовных дел и совместно принимать меры по блокировке мошеннических аккаунтов и объявлений. Ожидается, что это поможет быстрее устанавливать причастных к преступлениям и пресекать их деятельность.

«Генеральная прокуратура предупреждает пользователей рекламных площадок об ответственности за передачу своих аккаунтов и данных мошенникам. Не создавайте учетные записи и не размещайте объявления по просьбе других лиц, если не знаете, для чего они будут использоваться», — сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники могут использовать чужие аккаунты для размещения поддельных объявлений и обмана покупателей.

При этом ответственность может грозить не только самим мошенникам, но и владельцам учетных записей, которые содействовали совершению преступлений.

В Генпрокуратуре предупредили, что за пособничество мошенничеству предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Пользователям интернет-площадок рекомендуют не передавать посторонним доступ к своим аккаунтам и не соглашаться размещать объявления по просьбе незнакомых людей, если неизвестна цель их использования.