Свежий выпуск Сябры – значит друзья и партнеры Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Кроме того, аким и посол рассмотрели ряд актуальных вопросов развития региона, в частности стороны намерены расширить сотрудничество в области машиностроения, цветной металлургии и деревообрабатывающей промышленности.

Также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между акиматом Павлодарской области и посольством Рес­публики Беларусь в Казахстане. В рамках этого документа стороны в пределах своей компетенции будут взаимодействовать по ряду направлений. В частности, способствовать установлению и развитию деловых контактов между организациями Республики Беларусь и Павлодарской области. А также по развитию товарных рынков, созданию совместных предприятий по рекламе товаров, производимых сторонами, по проведению выставок и ярмарок продукции предприятий РБ в Павлодарской области и, соответственно, выставок и ярмарок продукции предприятий региона в Беларуси. Преду­сматривается развитие двусторонней торговли путем организации поставок сельскохозяйственной, коммунальной, строительной, карьерной и дорожной техники, оборудования для нефтепереработки, автотранспорта, продуктов питания, изделий деревообрабатывающей промышленности, оказания строительных услуг Республикой Беларусь и экспорт в эту страну товаров, производимых в Павлодарской области.

В ходе визита в регион Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь А. Ничкасов встретился с предпринимателями области, посетил ОО «Культурный центр Беларусь», который в эти дни торжественно отмечает свое 15-летие.