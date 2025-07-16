Завершение шестого сезона в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова ознаменовалось премьерой спектакля «Сәйгүлік»
Музыкальная драма, посвященная первому казахскому барду Табылды Досымову, доказывает, что его творческое наследие продолжает вдохновлять разные поколения казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz
Режиссер Али Бидахмет виртуозно сочетает элементы драматургии с поэзией, создавая неповторимый фон, на котором разворачиваются ключевые моменты жизни писателя.
По его словам, новая постановка, созданная по мотивам пьесы Казыбека Аманжола, призвана стать важным шагом в сохранении и популяризации творческого наследия поэта, поэтому артисты постарались найти нужную нить для диалога со зрителями. Несомненно, они ощущали весь груз ответственности, так как знаменитые песни и стихи Табылды Досымова звучат в сердцах людей, воспевая красоту родной земли на протяжении многих лет.
Сюжетная линия спектакля охватывает различные этапы жизни казахстанского мастера пера. С самого начала спектакля показаны яркие образы, созданные талантливыми актерами, которые передают эмоциональную глубину персонажей, основанных на реальных событиях.
Студенческие годы молодого поэта ярко отражают стремление к знаниям и самовыражению, а также поиски любви и вдохновения. На сцене разворачивается история его влюбленности, которая становится фоновой мелодией, о которой поет сам Табылды с гитарой в руках. Музыка, наполненная романтикой, позволяет зрителям пережить все радости и печали этих прекрасных, насыщенных моментов.
Не менее важно и отображение участия Табылды в событиях, которые изменили ход истории Казахстана. Декабрьское восстание 1986 года стало символом борьбы за свободу и справедливость. В спектакле эти моменты были представлены через музыкальные номера, эмоционально насыщенные хоровые сцены, которые возносят дух единства и мужества. Зрители ощутили, как каждый аккорд звучит в унисон с борьбой всего народа за свои права.
Конечно, не обошлось и без упоминания о значимых событиях той эпохи. Особое место в спектакле занимает участие Табылды в декабрьском восстании 1986 года, когда молодежь Казахстана выступила против произвола и несправедливости. Эта часть постановки была исполнена с захватывающей энергетикой и страстью, пробуждая в зрителях гордость за свою страну и ее героев. Со сцены звучали песни, ставшие музыкальным символом тех бурных времён, сохраняющие дух свободы и стремления к переменам.
Табылды Досымов изображается как человек, который не боится быть голосом народа, даже когда это может привести к опасности. Его стихи, пронизанные духом времени, становятся инструментом народной борьбы.
Исполнение роли Табылды Акжолом Амантаем стало настоящим открытием. Артист вжился в образ поэта, передав все грани его внутреннего мира — от трагедии, боли, любви до мужества. Песни, звучащие на протяжении всего спектакля, стали настоящей данью уважения его творчеству. Они наполнили зал живыми эмоциями и историческим контекстом, который был так важен для понимания характера героя.
В завершение вечера слова благодарности творческому коллективу прозвучали от руководителя общественного фонда имени Т. Досымова Бижана Калмаганбетова, его сокурсника Абубакира Смайылова и сына писателя Абыла Досымова. Зал долго не оставлял артистов, выражая признательность громкими аплодисментами.
В новой постановке, сочетающей в себе страсть, историю и любовь к поэзии, зрители смогли побольше узнать о легендарной личности. Это значит, что служители Мельпомены с честью выдержали творческий экзамен перед долгожданными летними каникулами.