«Сәйгүлік»: спектакль о судьбе первого казахского барда Табылды Досымова показали в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Завершение шестого сезона в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова ознаменовалось премьерой спектакля «Сәйгүлік»

Фото: пресс-служба театра

Музыкальная драма, посвященная первому казахскому барду Табылды Досымову, доказывает, что его творческое наследие продолжает вдохновлять разные поколения казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz 

Режиссер Али Бидахмет виртуозно сочетает элементы драматургии с поэзией, создавая неповторимый фон, на котором разворачиваются ключевые моменты жизни писателя.

По его словам, новая постановка, созданная по мотивам пьесы Казыбека Аманжола, призвана стать важным шагом в сохранении и популяризации творческого наследия поэта, поэтому артисты постарались найти нужную нить для диалога со зрителями. Несомненно, они ощущали весь груз ответственности, так как знаменитые песни и стихи Табылды Досымова звучат в сердцах людей, воспевая красоту родной земли на протяжении многих лет.

Сюжетная линия спектакля охватывает различные этапы жизни казахстанского мастера пера. С самого начала спектакля показаны яркие образы, созданные талантливыми актерами, которые передают эмоциональную глубину персонажей, основанных на реальных событиях.

Студенческие годы молодого поэта ярко отражают стремление к знаниям и самовыражению, а также поиски любви и вдохновения. На сцене разворачивается история его влюбленности, которая становится фоновой мелодией, о которой поет сам Табылды с гитарой в руках. Музыка, наполненная романтикой, позволяет зрителям пережить все радости и печали этих прекрасных, насыщенных моментов.

Не менее важно и отображение участия Табылды в событиях, которые изменили ход истории Казахстана. Декабрьское восстание 1986 года стало символом борьбы за свободу и справедливость. В спектакле эти моменты были представлены через музыкальные номера, эмоционально насыщенные хоровые сцены, которые возносят дух единства и мужества. Зрители ощутили, как каждый аккорд звучит в унисон с борьбой всего народа за свои права.

Конечно, не обошлось и без упоминания о значимых событиях той эпохи. Особое место в спектакле занимает участие Табылды в декабрьском восстании 1986 года, когда молодежь Казахстана выступила против произвола и несправедливости. Эта часть постановки была исполнена с захватывающей энергетикой и страстью, пробуждая в зрителях гордость за свою страну и ее героев. Со сцены звучали песни, ставшие музыкальным символом тех бурных времён, сохраняющие дух свободы и стремления к переменам.

Табылды Досымов изображается как человек, который не боится быть голосом народа, даже когда это может привести к опасности. Его стихи, пронизанные духом времени, становятся инструментом народной борьбы.

Исполнение роли Табылды Акжолом Амантаем стало настоящим открытием. Артист вжился в образ поэта, передав все грани его внутреннего мира — от трагедии, боли, любви до мужества. Песни, звучащие на протяжении всего спектакля, стали настоящей данью уважения его творчеству. Они наполнили зал живыми эмоциями и историческим контекстом, который был так важен для понимания характера героя.

В завершение вечера слова благодарности творческому коллективу прозвучали от руководителя общественного фонда имени Т. Досымова Бижана Калмаганбетова, его сокурсника Абубакира Смайылова и сына писателя Абыла Досымова. Зал долго не оставлял артистов, выражая признательность громкими аплодисментами.

В новой постановке, сочетающей в себе страсть, историю и любовь к поэзии, зрители смогли побольше узнать о легендарной личности. Это значит, что служители Мельпомены с честью выдержали творческий экзамен перед долгожданными летними каникулами.  

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