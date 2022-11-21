Сыграли в Эмиратах

Вчера в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, а накануне этого события сборная Казахстана провела товарищеский матч против ОАЭ и уступила со счетом 1:2.

Безусловно, главным событием в мире спорта стало стартовавшее вчера 22-е первенство планеты по футболу, в котором участвуют 32 лучшие коман­ды из Европы, Южной и Северной Америки, Африки и Азии.

Первыми на старт вышли нацио­нальные команды Катара (между прочим, не только хозяева мундиаля, но и действующие чемпионы Азии) и Эквадора. Сегодня сыграют Англия и Иран, Сенегал и Нидерланды, а также США и Уэльс. Завтра покажут свои силы сборные Аргентины и Саудовской Аравии, Дания поспорит с Тунисом, Мексика сойдется с Польшей, а все еще носящие звание чемпионов мира французы начнут турнир с поединка против Австралии.

К сожалению, этот турнир для нас пока (даже в самых заветных мечтах) недостижим. Но казахстанские болельщики, как и большая часть мира, выбрали себе фаворитов из других стран и вместе со всеми футбольными фанатами планеты будут соучастниками большого спортивного праздника.

То, что на мундиаль в ближайшие годы мы не попадем, подтвердили и два последних товарищеских поединка против команд, представляющих Азию, – Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Своим ближайшим и принципиальным друзьям-соперникам мы уступили в Ташкенте со счетом 0:2. Не добавила радости и игра в Абу-Даби, которую мы тоже проиграли со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе нашей команды на 62-й минуте провел Абат Аймбетов, а у хозяев поля дважды – на 13-й и 71-й минутах – отличился уроженец Бразилии, который сейчас является гражданином Эмиратов, – Фабио Лима.