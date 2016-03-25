Сыграть с чемпионом Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы

фото Юрия Беккера

– Анатолий Евгеньевич, как вы переживаете игры с маленькими соперниками, ведь они зачастую очень эмоционально реагируют на свои потери на шахматной доске?



– А что делать?! – с улыбкой развел руками спорт­смен. – Шахматы учат в том числе справляться со своим настроением. Ведь жизнь не состоит лишь из одних побед. Поэтому каждая игра для нас – это большой психологический опыт, из которого мы, шахматисты, извлекаем уроки…



– В каком возрасте можно начинать заниматься шахматами?



– Я рекомендую многим заинтересовывать детей этим видом спорта в пяти- или шестилетнем возрасте. Поскольку эта игра развивает память, логику, учит правильно расставлять акценты, помогает планировать свои дальнейшие шаги и оценивать стратегически свои возможности.



– Под вашим началом в России многие ребята увлеклись шахматами. В Казахстане для детей также открыты различные шахматные кружки и клубы. К примеру, открылся второй центр Академии нашей прославленной Жансаи Абдумалик. Как вы относитесь к такому шахматному движению?



– В каждый свой приезд в вашу страну я с радостью замечаю, что популярность шахмат растет и очень заметно. И во многом благодаря центрам, подобным Академии шахмат. Возможно, среди девочек и мальчиков, которые сегодня посещают этот центр шахматной жизни, – ваши будущие чемпионы.



Что касается нашей практики и нашего опыта, то у меня самого работают академии в 32 странах мира. Первая открылась еще в советские годы в Воронеже, сейчас школы разрослись и действуют в почти 40 регионах России – от Камчатки до Смоленска, от Салехарда до Махачкалы. Шахматные школы А. Карпова успешно работают в США, Германии, во Франции, недавно открылась в Чили, скоро планируется запустить школу в Шанхае. Всего в настоящий момент работают такие шахматные цент­ры в 32 странах мира.

В скором времени мы планируем провести международные соревнования среди воспитанников всех школ Карпова. В них также могут принять участие ребята из школ, которые с нами сотрудничают.



– Почти в каждом своем выступлении вы говорите о том, что шахматы нужно преподавать в школе…



– Уроки шахмат уже давно входят в школьную программу по всему миру – от Аргентины и США до Ирана и Китая. В России по моей инициативе эти занятия стали практиковать даже в старших группах детских садов. Вначале экспериментально. Затем, когда родители и воспитатели стали ощущать эффект влияния занятий шахматами на общее развитие и дисциплину ребят, стали вводить их и в других детсадах. Во Франции, где действует моя академия, мэр одного из городов, сам не владея игрой в шахматы, но заразившись идеей, активно продвигает ее. Он держит на контроле появление уроков шахмат в местных школах. Почему бы и в Казахстане не приглядеться к этой идее?



– Вы с Жансаей Абдумалик неоднократно встречались, в том числе и за шахматной доской...



– Она – прекрасная шахматистка! И я искренне рад тому, что она хочет, чтобы и другие казахстанские дети на достойном уровне занимались шахматами. Надеюсь, что мы еще побываем на открытии филиалов в других регионах вашей республики – такие большие планы у шахматистки. В прошлый раз, два года назад, на открытии первого центра, мы с Жансаей сыграли четыре партии. Одна из них закончилась ее победой, два раза выиграл я, и один раз мы сыграли вничью. В этот раз мы с ней провели сеанс одновременной игры...

