Свежий выпуск Сын – для отца Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

В совете полагают, что тем самым будет защищено конституционное право граждан, гарантирующее равенство перед законом. Эта история уже успела наделать в области много шума, стала предметом рассмотрения на дисциплинарном совете области, но страсти не утихают до сих пор. Истоки конфликта уходят еще в февраль, когда акимат Туркестана объявил конкурс на право обслуживания маршрутов регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайон­ных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

Семь маршрутов тогда распределили на два лота. Победителем обоих стало ТОО «Жолаушы», учредитель которого – Рахим Танирбергенов.

Казалось бы, ничего странного в том, что предпочтение получил один перевозчик. Такое случается сплошь и рядом. Все верно, если бы не одно но. Дело в том, что Рахим Танирбергенов приходится отцом Даурену Танирбергенову, заместителю акима города. К тому же именно он являлся председателем конкурсной комиссии. Это факт, который был доказан в ходе проверки, проведенной департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодейст­вия коррупции по ЮКО. Она последовала после того, как конкурирующие компании – ТОО «Яссы Транзит» и ИП С. Накипова – попытались оспорить результаты конкурса.

На заседании диссовета было рекомендовано привлечь Д. Танирбергенова к дисциплинарной ответственности. Распоряжением акима Туркестана чиновнику за допущение нарушения Кодекса чести госслужащих объявлено замечание. Проверкой занималась и областная прокуратура. Правда, нарушений в самом конкурсе не нашла: по мнению прокуроров, победа одержана законно и оснований для отмены результатов нет. Однако прокуратура выявила факт, который в законодательстве принято называть «конфликтом интересов».

– В соответствии с Законом РК «О государственной службе» госслужащему запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конф­ликт интересов, – прокомментировал ситуацию Батыр Ергешов, прокурор областной прокуратуры. – Госслужащий должен принимать меры по его предотвращению и урегулированию. То есть заместитель акима Туркес­тана должен был известить руководство о том, что в конкурсе госзакупок участвует его отец, дать самоотвод и, таким образом, не допустить конфликта интересов. Однако этого Танирбергенов не сделал.

Оставшиеся не у дел участники конкурса продолжают писать жалобы, надеясь на справедливое разрешение ситуации, включая отмену результатов конкурса. Сотрудники Палаты предпринимателей ЮКО, куда обратились пассажироперевозчики, провели свое расследование и вынесли жалобу предпринимателей на рассмотрение в Совет по защите прав предпринимателей ЮКО. Те в свою очередь, вникнув в ее нюансы, на эмоции не скупились.

– Мы очень плохой пример подаем госслужащим, – убежден член Совета по защите прав предпринимателей ЮКО Владимир Накисбаев. – Это своего рода сигнал, свидетельствую­щий, что можно и дальше нарушать закон, отдавая победу в конкурсах и тендерах своим близким, отделавшись впоследствии лишь замечанием.

– Я никогда не поверю в то, что сын не знал, о том, что в конкурсе участвует его отец, – убежден член Совета по защите прав предпринимателей ЮКО, депутат областного маслихата Умирзак Мельдеханов. – Как не поверю и в то, что чиновник в ранге заместителя акима мог быть не в курсе норм Закона РК «О госслужбе». Чиновник поступил цинично и нагло, отдав победу на тендере своему отцу и не боясь при этом наказания. Поэтому считаю, что такие попытки надо пресекать жестко.

Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал Палате предпринимателей ЮКО обратиться к акиму Южно-Казахстанской области и в постоян­ную комиссию по этике госслужащих партии «Нур Отан» с просьбой о принятии более жестких мер в отношении заместителя акима Туркестана Д. Танирбергенова. Рекомендовано также направить письма в прокуратуру и акимат города с требованием признать итоги проведенного конкурса недействительными и расторгнуть договоры, заключенные с ТОО «Жолаушы». Члены совета считают, что на такой шаг отец чиновника должен был пойти сразу же, когда дело его сына еще только готовилось на рассмотрение дисциплинарным советом облас­ти. Также члены совета предложили направить письмо акиму Туркестана с требованием объя­вить повторный конкурс, при этом разделив семь маршрутов на отдельные лоты, чтобы расширить список потенциальных участников и победителей.