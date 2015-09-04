Сын – для отца

В совете полагают, что тем самым будет защищено конституционное право граждан, гарантирующее равенство перед законом. Эта история уже успела наделать в области много шума, стала предметом рассмотрения на дисциплинарном совете области, но страсти не утихают до сих пор. Истоки конфликта уходят еще в февраль, когда акимат Туркестана объявил конкурс на право обслуживания маршрутов регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа. Семь маршрутов тогда распределили на два лота. Победителем обоих стало ТОО «Жолаушы», учредитель которого – Рахим Танирбергенов. Казалось бы, ничего странного в том, что предпочтение получил один перевозчик. Такое случается сплошь и рядом. Все верно, если бы не одно но. Дело в том, что Рахим Танирбергенов приходится отцом Даурену Танирбергенову, заместителю акима города. К тому же именно он являлся председателем конкурсной комиссии. Это факт, который был доказан в ходе проверки, проведенной департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по ЮКО. Она последовала после того, как конкурирующие компании – ТОО «Яссы Транзит» и ИП С. Накипова – попытались оспорить результаты конкурса. На заседании диссовета было рекомендовано привлечь Д. Танирбергенова к дисциплинарной ответственности. Распоряжением акима Туркестана чиновнику за допущение нарушения Кодекса чести госслужащих объявлено замечание. Проверкой занималась и областная прокуратура. Правда, нарушений в самом конкурсе не нашла: по мнению прокуроров, победа одержана законно и оснований для отмены результатов нет. Однако прокуратура выявила факт, который в законодательстве принято называть «конфликтом интересов». – В соответствии с Законом РК «О государственной службе» госслужащему запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов, – прокомментировал ситуацию Батыр Ергешов, прокурор областной прокуратуры. – Госслужащий должен принимать меры по его предотвращению и урегулированию. То есть заместитель акима Туркестана должен был известить руководство о том, что в конкурсе госзакупок участвует его отец, дать самоотвод и, таким образом, не допустить конфликта интересов. Однако этого Танирбергенов не сделал. Оставшиеся не у дел участники конкурса продолжают писать жалобы, надеясь на справедливое разрешение ситуации, включая отмену результатов конкурса. Сотрудники Палаты предпринимателей ЮКО, куда обратились пассажироперевозчики, провели свое расследование и вынесли жалобу предпринимателей на рассмотрение в Совет по защите прав предпринимателей ЮКО. Те в свою очередь, вникнув в ее нюансы, на эмоции не скупились. – Мы очень плохой пример подаем госслужащим, – убежден член Совета по защите прав предпринимателей ЮКО Владимир Накисбаев. – Это своего рода сигнал, свидетельствующий, что можно и дальше нарушать закон, отдавая победу в конкурсах и тендерах своим близким, отделавшись впоследствии лишь замечанием. – Я никогда не поверю в то, что сын не знал, о том, что в конкурсе участвует его отец, – убежден член Совета по защите прав предпринимателей ЮКО, депутат областного маслихата Умирзак Мельдеханов. – Как не поверю и в то, что чиновник в ранге заместителя акима мог быть не в курсе норм Закона РК «О госслужбе». Чиновник поступил цинично и нагло, отдав победу на тендере своему отцу и не боясь при этом наказания. Поэтому считаю, что такие попытки надо пресекать жестко. Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал Палате предпринимателей ЮКО обратиться к акиму Южно-Казахстанской области и в постоянную комиссию по этике госслужащих партии «Нур Отан» с просьбой о принятии более жестких мер в отношении заместителя акима Туркестана Д. Танирбергенова. Рекомендовано также направить письма в прокуратуру и акимат города с требованием признать итоги проведенного конкурса недействительными и расторгнуть договоры, заключенные с ТОО «Жолаушы». Члены совета считают, что на такой шаг отец чиновника должен был пойти сразу же, когда дело его сына еще только готовилось на рассмотрение дисциплинарным советом области. Также члены совета предложили направить письмо акиму Туркестана с требованием объявить повторный конкурс, при этом разделив семь маршрутов на отдельные лоты, чтобы расширить список потенциальных участников и победителей.