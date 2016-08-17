​Сын мудреца

Гордостью Ишана стал его единственный сын Кайыргали Макулов, который окончил школу с золотой медалью, а затем, получив образование, посвятил свою жизнь педагогике и стал Учителем с большой буквы. «Это был умный, очень добрый, всеми уважаемый человек, являющийся для молодежи образцом преданного служения своему Отечеству. Он воспитал целую плеяду одаренных учеников, каждый из которых во многом обязан ему в своем профессиональном становлении», – пишет автор.

Несомненный интерес эта книга вызовет у молодежи. Кайыргали Макулов – тот человек, с которого стоит брать пример.