Сын погибшего командира Ан-2 поделился воспоминаниями об отце
Айнур Курамысова
Сын погибшего в авиакатастрофе Ан-2 командира Валерия Клюшева, Александр поделился воспоминаниями об отце, передает Kazpravda.kz со ссылкой на NV.kz.
"Всю свою жизнь отец пролетал. Был в авиации еще начиная с армии и вот до самого своего последнего дня. Был хорошим человеком, отличным специалистом. Хотел летать, несмотря на то, что по возрасту ему уже полагалось быть на пенсии. Работал в разных компаниях. Работа летчика сезонная: летом работают на полях сельскохозяйственных – сельскохозяйственная авиация, зимой в других авиакомпаниях. Долгое время занимался перевозкой пассажиров на маршруте "Караганда – Алматы", – рассказывает Александр.
Сын командира воздушного судна вспоминает, что отец очень любил небо и всегда стремился туда вернуться, даже несмотря на преклонный возраст. 10 декабря Валерию Клюшеву исполнилось 59 лет.
"Мы благодарны акиму области и акиму города за то внимание, которое они уделили к той трагедии, которую переживает наша семья и семьи других пострадавших", – сказал Александр.
Тела погибших в авиакатастрофе были доставлены в Караганду сегодня ночью. Прощальные панихиды назначены на пятницу, 23 января.
Напомним, крушение самолета Ан-2 произошло 20 января в районе рудника Шатыркуль корпорации "Казахмыс" примерно в 15.00. На борту находились четверо сотрудников корпорации и три члена экипажа. Шесть человек погибли. Ранее корпорация "Казахмыс" выступила с официальным заявлением и выразила соболезнования семьям погибших. Также сообщалось о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Ан-2.