Сын Шумахера попал в аварию на автодроме в Германии

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера – Мик – попал в аварию во время тестовых заездов "Формулы-4", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Как сообщается, 15-летний спортсмен вылетел с трассы на автодроме "Лаузицринг" (Германия). Скорость болида в этот момент составляла около 160 км/ч. Гонщик в аварии не пострадал.
Ранее Мик Шумахер заключил контракт с голландской командой "Ван Амерсфорт", выступающей в "Формуле-4". Чемпионат по гонкам в этом классе считается подготовительным для молодых пилотов, которые хотят затем перебраться в "Формулу-1".
Гонщик дебютирует в серии в немецком городе Ошерслебен. Заезды состоятся 25 и 26 апреля. Мик Шумахер выступает под девичьей фамилией матери (Бетч), чтобы избежать сравнений с отцом.
Михаэль Шумахер в настоящее время проходит курс реабилитации в своем доме в Швейцарии после тяжелой травмы головы, полученной во время катания на горных лыжах.