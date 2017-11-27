Сын убил свою пожилую мать из-за замечания о беспорядке в доме

Происшествия
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Фото: uezd.com.ua
В Астане суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за убийство своей пожилой матери, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда столицы.

Из материалов дела следует, что, находившаяся дома 75-летняя женщина стала высказывать свои претензии своему сыну, который возвратился с работы. Женщина, в частности, была недовольна тем, что дома не убрано, посуда не помыта, а самой это было затруднительно сделать в связи с ее пожилым возрастом и состоянием здоровья.

На этой почве между родственниками произошла словесная ссора. В это время сын стал наносить удары кулаками по различным частям тела своей матери. После этого задушил ее.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны гражданин был признан виновным по ч. 1 ст. 96 Уголовного кодекса РК и приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет.

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